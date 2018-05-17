МВД Грузии сообщило о задержаниях неонацистов в центре Тбилиси

17.05.2018 18:49 Сотрудники МВД Грузии задержали сегодня в Тбилиси трех человек во время шествия православных активистов, проводящегося в связи с «Днем святости семьи».



Задержания произошли у станций метро «Авлабари» и «Площадь свободы» по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновении требованиям полиции, говорится в заявлении МВД Грузии.



Еще двух членов организации «Национальное единство Грузии», не скрывающей фашистскую идеологии и идею национал-социализма, перевели в отделение полиции на опрос.



По информации представителей ультранационалистического движения, задержаны Торнике Вашадзе, который является «командующим чернорубашечников» и Ираклий Гутидзе – идеолога организации.



«Национально-социалистическое движение Грузинское национальное единство» было создано в ноябре 2016 года и существует в форме неправительственной организации.



Символом грузинских неонацистов является языческий знак солнца «борджгало» на красно-черном фоне. Как отмечают специалисты, это является повторением символики германских фашистов, только вместо свастики используется «борджгало» (грузинская свастика - ред.) и изображение креста.



Члены группировки «Национальное единство Грузии» сегодня присоединились к православным активистам во время шествия в центре Тбилиси.



День святости семьи был учрежден патриархией Грузии в 2014 году.



17 мая также отмечается Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией. Однако неправительственная организация «Движение за равенство», выступающая в защиту прав ЛГБТ-сообщества, отменила свою традиционную акцию, запланированную на сегодня у здания Государственной Канцелярии. НПО приняло такое решение после того, как стало известно, что на этом же месте представители ультранационалистических организаций собираются провести контракцию.



Несмотря на отмену митинга, сегодня вечером отдельные гражданские активисты и правозащитники все же намерены собраться у правительственной канцелярии, чтобы выступить против гомофобии.



Между тем все улицы, ведущие к Канцелярии, охранятются плотным кордоном полиции.















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