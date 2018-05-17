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Прибалты просят США с просьбой усилить батальоны НАТО


17.05.2018   23:04
Три государства Прибалтики — Латвия, Литва и Эстония обратились к США с просьбой усилить компонент военно-воздушных сил и военно-морских сил НАТО. Об этом сообщает телекомпания LRT.

Министры иностранных дел стран Балтии провели встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии сделали особый акцент на противовоздушной обороне региона.

Решение о размещении батальонов НАТО в странах Прибалтики было принято на Варшавском саммите в 2016 году. Формирование батальонов взяли на себя Британия, Германия, США и Канада.






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