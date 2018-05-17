|
Прибалты просят США с просьбой усилить батальоны НАТО
17.05.2018 23:04
Три государства Прибалтики — Латвия, Литва и Эстония обратились к США с просьбой усилить компонент военно-воздушных сил и военно-морских сил НАТО. Об этом сообщает телекомпания LRT.
Министры иностранных дел стран Балтии провели встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии сделали особый акцент на противовоздушной обороне региона.
Решение о размещении батальонов НАТО в странах Прибалтики было принято на Варшавском саммите в 2016 году. Формирование батальонов взяли на себя Британия, Германия, США и Канада.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна