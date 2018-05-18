UCOM готов и в будущем активно содействовать совместимости вооруженных сил Грузии с НАТО

18.05.2018 13:48 Премьер-министр Георгий Квирикашили встретился сегодня с командующим Европейским командованием вооружённых сил США (EUCOM) и верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генералом Кертисом Скапаротти. В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы стратегического партнерства между Грузией и США, европейские и евроатлантические устремления Грузии, предстоящий саммит НАТО в Брюсселе, и перспективы будущего сотрудничества между Грузией и США по вопросам обороны и безопасности.



Квирикашили поблагодарил американскую сторону за поддержку в осуществлении масштабного и амбициозного проекта — Программы готовности к обороне (GDRP), которая стартует сегодня и в течение трех лет предусматривает боеоподготовку в общей сложности 9 маневренных батальонов. Сегодня же состоится церемония открытия Центра боевой подготовки по стандартам НАТО (CTC), которая была построена в рамках данной программы на базе Вазиани.



На встрече Георгий Квирикашвили также отметил, что вступление в НАТО является главным приоритетом как внешней политики, так и политики безопасности страны, и является выражением непоколебимой воли граждан Грузии. По его словам, реформы и прогресс страны базируются на ценностях, критериях и стандартах, признанных НАТО и Европейским союзом.



Американский генерал, в свою очередь, подчеркнул прогресс, достигнутый Грузией на пути демократического развития, модернизации вооруженных сил и институтов обороны. Генерал Кертис Скапаротти подтвердил твердую поддержку США на пути вступления в НАТО, и отметил, что EUCOM- готов и в будущем активно содействовать подготовке грузинской армии и ее совместимости с НАТО.



Премьер-министр выразил надежду, что на предстоящем в июле Брюссельском саммите НАТО партнеры дадут соответствующую оценку и отразят прогресс Грузии как в плане демократического развития, так и под углом интеграции с НАТО, и примут решения, которые еще больше укрепят практическое сотрудничество между НАТО и Грузией.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

