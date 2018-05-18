Изория: Сегодня исторический день, сотрудничество Грузии и США в военной сфере переходит на новый этап

18.05.2018 14:04 «Сотрудничество Грузии и США, особенно в военной сфере, переходит на качественно новый этап», — заявил министр обороны Грузии Леван Изория в Вазиани на церемонии открытия Центра военной подготовки (CTC) и нового грузино — американского проекта — начала программы обороноготовности (GDRP).



По его словам, стратегическое сотрудничество между двумя странами укрепилось. Начинается программа обеспечения готовности обороны, которая является одной из самых амбициозных.



«Сегодня исторический день. Сотрудничество между Грузией и Соединенными Штатами, особенно в военной сфере, выходит на новый этап. Стратегическое сотрудничество между двумя странами укрепляется. Сегодня мы начинаем программу обеспечения готовности обороны, которая является самой амбициозной по своему масштабу. Эта программа предусматривает подготовку девяти пехотных батальонов в соответствии с учебными стандартами НАТО для целей территориальной обороны нашей страны. Кроме того, оснащение этих батальонов в соответствии со стандартами НАТО », — заявил Леван Изория.



По его словам, это позволит в долгосрочной перспективе сделать сотрудничество с основным стратегическим партнером более тесным и качественным.















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