В Вазиани состоялась церемония открытия проекта США-Грузия и Центра боевой подготовки

18.05.2018 15:27 На прилегающей к военному аэродрому Вазиани территории состоялась церемония открытия совместного американо-грузинского проекта - Программы готовности к обороне (GDRP) и Центра боевой подготовки (CTC).



Первым подразделением, которое пройдет программу подготовки в новом учебном центре, будет 43-й батальон 4-й пехотной бригады Вооруженных сил Грузии, передает Общественный вещатель.



К военнослужащим обратились министр обороны Леван Изория, начальник Генштаба ВС Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая и командующий Европейским командованием вооруженных сил США (EUCOM) и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.



После выступления Леван Изория и генерал Скапаротти символически открыли Центр боевой подготовки, после чего гости осмотрели инфраструктуру военной базы.















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