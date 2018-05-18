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EUCOM поможет вооруженным силам Грузии


18.05.2018   16:54
Стратегическое партнерство Грузии и США, европейские и евроатлантические стремления страны, будущий саммит НАТО в Брюсселе, и перспективы сотрудничества в сфере обороны и безопасности между двумя странами - эти вопросы рассмотрели на встрече премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и глава европейского командования США, верховный главнокомандующий союзнических сил НАТО, генерал Куртис Скапароти. Информацию распространила пресс-служба администрации правительства Грузии.

Георгий Квирикашвили поблагодарил американскую сторону за поддержку масштабного и амбициозного проекта - Программы обеспечения готовности к обороне (GDRP), которая начнется сегодня, и предусматривает подготовку в течение трех лет в целом 9 маневренных батальонов.

Американский генерал подчеркнул прогресс, которого достигла Грузия с точки зрения демократического развития, модернизации институтов вооруженных сил и обороны, и подтвердил твердую поддержку США на пути вступления Грузии в Североатлантический альянс, и заявил, что EUCOM и впредь готова активно содействовать подготовке, и совместимости вооруженных сил Грузии с НАТО.







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