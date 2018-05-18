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Туристические локации Тбилиси будет патрулировать пеший патруль


18.05.2018   17:29
В Тбилиси начнет патрулирование пеший патруль, - об этом в ходе выступления в парламенте сообщил министр ВД Грузии Георгий Гахария.

По его словам, рост числа туристов является вызовом для правоохранительной системы.

«Число туристов в Грузии ежедневно растет и это, с одной стороны, большое благо для экономики, однако для правоохранительной системы это большой вызов, так как такой «траффик» туристов влечет свои риски.

По состоянию на сегодняшний день, нами в Тбилиси определены конкретные локации и маршруты. С понедельника 20 экипажей пешего подразделения патрульной полиции начнут патрулирование туристических зон, ежемесячно будет добавляться 20 экипажей.

Согласно нашим планам, такой корпус пешего патрулирования будет состоять из 60 экипажей, которые должны полностью контролировать туристические локации в Тбилиси», - сообщил Гахария.






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