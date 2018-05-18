Глава Минобороны Грузии Леван Изория встретился с главой европейского командования

18.05.2018 17:55 В Грузии с визитом находится глава европейского командования США, верховный главнокомандующий союзнических сил НАТО, генерал Куртис Скапароти.



Как сообщает Минобороны Грузии, сегодня американский генерал вместе с министром обороны Грузии будет присутствовать на территории военного аэродрома Вазиани на церемонии начала Программы готовности обороны Грузии (GDRP), и открытия Центра боевой подготовки (CTC).



До поездки в Вазиани Леван Изория принял в Министерстве обороны главу европейского командования США. Стороны рассмотрели вопросы двухстороннего сотрудничества между США и Грузией в оборонной сфере. Леван Изория поблагодарил генерала Куртиса Скапароти за визит и поддержку.



Министр подчеркнул вклад американских партнеров в процессе задействования Программы готовности обороны Грузии, и говорил о значении успешного осуществления программы. По заявлению Левана Изория, грузинско-американское сотрудничество переходит на качественно новый этап, как в глобальной, так и непосредственно оборонной сфере.



На встрече разговор коснулся также многонациональных военных учений "Достойный партнер" (Noble Partner) и "Боевой дух"(Agile Spirit), которые по поддержке европейского командования США состоятся в Грузии в текущем году. Американский генерал говорил о контрибуции Грузии в процессе обеспечения мировой безопасности, и профессионализме грузинских миротворцев.



На встрече присутствовали руководящие лица Министерства обороны и генерального штаба, исполняющий обязанности посла США в Грузии, атташе обороны, и члены делегации Соединенных Штатов.

























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