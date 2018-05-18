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Девять батальонов ВС Грузии пройдут подготовку не для миротворческих миссий, а для обороны страны


18.05.2018   18:18
По заявлению вице-полковника Лаши Давитадзе, открытие совместного проекта США и Грузии — Программы готовности к обороне (GDRP) и Центра боевой подготовки (CTC) в Вазиани имеет очень важное значение.

По его словам, это беспрецедентный случай между армией США и грузинскими вооруженными силами, когда девять маневренных батальонов пройдут подготовку не для миротворческих миссий, а для обороны Грузии.

«43-й батальон — первое подразделение, которе участвует в этой программе. Это очень важная программа, которая продлится три года. Это беспрецедентный случай между армией Соединенных Штатов и вооруженными силами Грузии, когда девять маневренных батальонов пройдут подготовку не для миротворческих миссий, а для обороны Грузии. Очень важно, что грузинские подразделения пройдут подготовку для выполнения реальных задач, необходимых для обороны страны, на территории Грузии. Все это делается при поддержке американских партнеров», — подчеркнул Лаша Давитадзе.

На прилегающей к военному аэродрому Вазиани территории состоялась церемония открытия совместного американо-грузинского проекта — Программы готовности к обороне (GDRP) и Центра боевой подготовки (CTC).






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