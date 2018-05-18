МВД Грузии начало реформу института участковых инспекторов

18.05.2018 18:47 Участковые инспекторы начнут деятельность с новым именем, и новыми функциями. Министерство внутренних дел планирует объявить открытый конкурс для приема граждан на данную позицию.



Сегодня министр внутренних дел, вице-премьер Георгий Гахария говорил в парламенте об изменениях, запланированных с точки зрения криминальной полиции, в том числе участковых инспекторов.



По заявлению министра, компонент криминальной полиции является костяком правоохранительной системы, и борьбы с криминалом, но нынешнее положение криминальной полиции достаточно сложное.



"Сегодня в одном из этих крупных департаментов просто не существует специализации. Положение следующее: такие должностные позиции, как участковый инспектор, опер сотрудник, и следователь, являются всего лишь названием, и используются только для градации зарплаты. За этими градациями содержательная градация не стоит.



Сегодня в криминальной полиции происходит четкое размежевание специализаций. Следственный компонент будет выделен отдельно. Мы начали тестирование в этом направлении. У нас есть достаточно хорошие данные, о которых доложу в ближайший период. Отдельно будет сформирован следственный компонент, и что самое главное, и на что мы очень надеемся, это участковый инспектор, у которого в ближайший период будет новое имя, и новые функции - он будет участковым офицером. Уже создан конкретный план их действия.



По всему Тбилиси нам нужны 365 человек этой позиции. Уже началась подготовка 80 человек. С 10 июня будет объявлен открытый конкурс для граждан Грузии, и у них будет возможность принять участие для того, чтобы занять вакантные места. Участковый инспектор является тем основным компонентом криминальной полиции, на основании которого должна быть создана базирующаяся на анализе полицейская услуга, и полицейские сервисы"- заявил Георгий Гахария в своем выступлении в парламенте.

















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