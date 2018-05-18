Полиция отстает технологическим уровнем даже от норм Восточной Европы - глава МВД Грузии

18.05.2018 19:46 Георгий Гахария - К сожалению, полиция отстает даже от норм Восточной Европы технологическим уровнем, который необходим для более эффективной борьбы с преступностью



К сожалению, сегодня наша полиция отстает даже от норм Восточной Европы технологическим уровнем, который необходим для более эффективной борьбы с преступностью – заявил в ходе выступления на заседании парламента вице-премьер, министр внутренних дел Георгий Гахария.



По его же словам, безопасность граждан Грузии, и правопорядок являются основной задачей Министерства внутренних дел, и спрос со стороны общества на правопорядок, безопасность, и полицейские сервисы день изо дня растет.



По мнению Гахария, это понятно, поскольку вызовы в регионе возрастают, и становятся все более разнообразными.



"В ответ на эти вызовы в министерстве был разработан конкретный план системного обновления, который содержит три компонента: это структурные реформы, содержательные реформы, и усовершенствование законодательной рамки. Каждый из них включает конкретный план. Например, основным компонентом структурных реформ является реформа криминальной полиции, реформа патрульной полиции, интегрированное управление границы, и усиление компонента защиты прав человека.



Касательно содержательной части, здесь у нас несколько больше вызовов, и нам понадобится больше времени, но и здесь у нас явно есть четкие направления, являющиеся принципиально значимыми. Это основанная на анализе полицейская деятельность, что должно стать самым серьезным инструментом превенции, разумеется, это технологии, и управление человеческого ресурса. К сожалению, сегодня наша полиция отстает от международных, даже восточноевропейских норм технологическим уровнем, который необходим для того, чтобы борьба с преступностью была более эффективной.



Что касается управления человеческих ресурсов, это весьма важно, поскольку система является одной из самых крупных в стране, и человек, который пришел в нее, должен очень четко представлять себе как социальные гарантии, так и ясные средства вертикального роста, чтобы он мог спланировать свою жизнь, и карьерный рост в системе. Это те основные направления, на которые сконцентрирован план 2018 года Министерства внутренних дел"- заявил Георгий Гахария.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

