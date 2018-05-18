Гахария: К концу года результаты реформ МВД отразятся на статистике преступности

18.05.2018 21:10 Вице-премьер, министр внутренних дел Георгий Гахария заявляет, что к концу года результаты реформ МВД будут ощутимыми и отразятся на статистике преступности. Об этом он заявил, отвечая на вопрос депутатов после выступления с докладом на пленарном заседании парламента.



«Мы изначально, в период утверждения правительства сказали, что обнародуем статистику криминала. Статистика сегодняшнего криминала, которую мы публикуем, является реалистичной или нет – тема внутренней веры. Мы все хорошо понимаем, что статистика – это одно, но действие каждого рядового полицейского на земле, на месте – это второе. Все мы сейчас максимально делаем все, чтобы не было ни одного факта сокрытия учета преступности. Каждый полицейский знает одно, что это — то превышение, которое никогда ни кому не проститься. Соответственно, сейчас мы понимаем одно, что статистика, которая есть сегодня – максимально объективна. Мы же не боимся этого, и говорим, что например, по квартальной статистике, сегодня у нас есть рост в криминале по сравнению в прошлым годом на 39 процентов, что является серьезной цифрой. Просто у этого есть простое объяснение: мы говорим, что для того, чтобы план тех реформ, которые мы осуществляем, был адекватным, нужно отображать те вызовы, перед которыми мы стоим.



Просто нам нужна правильная оценка картины, фиксирование статуса, оценка дальнейших вызовов, наметить планы и действовать. Тем более, также искренне говорю вам, что мы верим в план тех реформ, которые у нас есть. Когда будет результат этих реформ? Я абсолютно искренне могу сказать вам, что к концу года результаты реформ МВД будут ощутимыми и отразятся на статистике преступности.



Это не будет таким упадком, какой вы привели в пример – 20 процентный за один год, конечно, это будет не так, должно быть довольно устойчивое и стабильное, однако разумное снижение», — заявил министр внутренних дел Георгий Гахария.















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