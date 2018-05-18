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Великобритания твердо поддерживает процесс евроатлантической интеграции Грузии


18.05.2018   23:10
Соединенное Королевство продолжает твердо поддерживать процесс евроатлантической интеграции Грузии.

Как сообщает министерство иностранных дел Грузии, об этом заявил на встрече с замглавы грузинского МИД Вахтангом Махароблишвили в пятницу прибывший в Тбилиси с двухдневным визитом министр по вопросам вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер.

По информации МИД, на встрече стороны обсудили существующее сотрудничество между Грузией и Великобританией в сфере обороны и безопасности и ход интеграции Грузии в НАТО, включая вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему саммиту Североатлантического альянса в Брюсcеле.

"На встрече было отмечено, что сотрудничество Грузии и НАТО в сфере морской безопасности динамично развивается", - сказано в сообщении МИД.

При этом в ведомстве напомнили о том, что на этой неделе в грузинский порт Поти вошла корабельная группа НАТО, в частности, четыре корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2), которую возглавляет британский эскадренный эсминец "HMS DUNCAN".

В МИД также отмечают, что М.Ланкастер в ходе встречи выразил благодарность грузинской стороне за зафиксированную поддержку Великобритании в связи с инцидентом в Солсбери.






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