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Министр внутренних дел назвал три основных канала распространения наркотиков


19.05.2018   12:15
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария называет три основных канала распространения наркотиков. По его словам, у его ведомства имеется видение того, как бороться с данными направлениями и оно желает выйти на сети распространения и поставки.

«Сегодня в Грузии реально существует несколько серьезных источников и каналов распространения наркотиков. Первый - это Поничала. За последние три месяца там изъято до 10 килограмм героина. Там мы в основном работаем над крупным компонентом. Второй и очень серьезный вызов это распространение через интернет, и третий – клубная наркомания, основной транзит которой происходит из стран Европы», - заявил Гахария.

Что касается наркополитики, по словам Гахария, определить ее должен законодательный орган.






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