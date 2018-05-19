Министр внутренних дел назвал три основных канала распространения наркотиков

19.05.2018 12:15 Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария называет три основных канала распространения наркотиков. По его словам, у его ведомства имеется видение того, как бороться с данными направлениями и оно желает выйти на сети распространения и поставки.



«Сегодня в Грузии реально существует несколько серьезных источников и каналов распространения наркотиков. Первый - это Поничала. За последние три месяца там изъято до 10 килограмм героина. Там мы в основном работаем над крупным компонентом. Второй и очень серьезный вызов это распространение через интернет, и третий – клубная наркомания, основной транзит которой происходит из стран Европы», - заявил Гахария.



Что касается наркополитики, по словам Гахария, определить ее должен законодательный орган.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

