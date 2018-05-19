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Делать видеозаписи в ходе спецоперации в клубах МВД помогли зарубежные коллеги - Гахария
19.05.2018 12:17
Делать записи в клубах МВД помогли зарубежные коллеги, - об этом министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил вчера на слушаниях в парламенте.
По его словам, у министерства не было соответствующего технического оснащения, и из-за этого были серьезные трудности.
«Я там работаю 4-5 месяцев. Как только у нас появилась информация, мы начали отвечать на этот вызов. У нас были серьезные трудности. У нас не было технического оснащения. Наши зарубежные коллеги помогли нам сделать запись с нормальным звуком и изображением. В некоторых клубах не то что снимать, даже войти невозможно, вообще ничего не видно. Поэтому это было довольно хорошо спланированное мероприятие», - заявил Гахария.
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