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Граждане Грузии и России задержаны на факте сбыта фальшивых денежных купюр
19.05.2018 17:29
Сотрудники антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности (СГБ) в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали на факте сбыта фальшивых денежных купюр гражданина Грузии Танриверди К. и гражданина России Вилайата А., - информацию об этом распространяет СГБ.
По данным ведомства, следствие установило, что проживающий в Дманисском районе Танриверди К. предложил гражданину Грузии скупить поддельные деньги. По его разъяснению, поддельные деньги он привез из Турции. Танриверди К. и его сообщник гражданин России Вилайат А. передали указанному гражданину двумя частями фальшивые деньги в размере 4000 долларов США, в обмен на которые взяли 1400 долларов США.
Сотрудники СГБ задержали Танриверди К. и Вилайата А. в качестве обвиняемых.
Следствие ведется в соответствии с подпунктом «г» 2-й части ст. 212 УК Грузии, предусматривающей в качестве наказание лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.
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