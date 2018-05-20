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Студентов немецкой полицейской академии знакомят с работой МВД Грузии


20.05.2018   15:55
Студентов полицейской академии немецкой федеральной земли Рейнланд-Пфальц ознакомили с работой департамента миграции МВД Грузии, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Немецкие студенты, которые являются действующими сотрудниками полиции Германии, прибыли в Грузию в рамках договоренности, достигнутой в апреле 2016 года между экс-главой МВД страны Георгием Мгебришвили и министром внутренних дел, спорта и инфраструктуры федеральной земли Северный Рейнланд-Пфальц Рогером Левенцем.

«Студенты ознакомились со структурой департамента и компетенцией. Они также осмотрели инфраструктуру Центра временного размещения лиц, находящихся в Грузии без законных оснований. Получили информацию о механизмах и процедурах выдворения», — сказано в сообщении.

По информации МВД Грузии, Центр временного размещения полностью соответствует европейским стандартам в сфере защиты прав человека. Он одновременно может принять 92 человека.

Для людей, находящихся в центре, доступны неотложная медицинская помощь и консультации психолога. Бенефициары также могут пользоваться интернетом, библиотекой и заниматься спортом.






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