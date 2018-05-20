Турецкая разведка узнала о возможном покушении на Эрдогана во время визита на Балканы

20.05.2018 15:57 Разведывательные службы Турции проверяют информацию о подготовке покушения на президента страны Тайипа Эрдогана. Атака якобы может случиться во время визита политика в Боснию и Герцеговину, выяснила разведка.



По данным телеканала TRT, проживающие в Скопье турки сообщили македонским разведывательным службам, "что есть подозрение, что на президента Эрдогана может быть совершено покушение во время его визита на Балканы". Затем информация попала к турецкой разведке.



Как отмечается в сообщении телеканала, западные разведывательные агентства также сообщили коллегам в Турции, что "группа турецких граждан готовится убить Эрдогана во время его предстоящего визита на Балканы".



TRT отмечает, что информацию о возможном покушении изучает разведка. Пока не известно ни время, ни день, ни место, ни способ предполагаемой атаки.



Между тем вице-премьер Турции Бекир Боздаг написал у себя в Twitter, что "Реджеп Тайип Эрдоган - это не тот, кто будет бояться угроз смерти и кто откажется от своего пути и дела". По его словам, угрозы в отношении турецкого лидера звучат часто.



Эрдоган намерен посетить Боснию и Герцеговину в воскресенье, 20 мая, с однодневным визитом. В рамках поездки он встретится с членом президиума страны от боснийских мусульман Бакиром Изетбеговичем, сообщает РБК. Также турецкий лидер примет участие в саммите Союза европейских турецких демократов, который пройдет в Сараево.















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