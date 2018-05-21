26 мая праздничная церемония присяги призывников одновременно состоится в 6 местах

21.05.2018 12:32 26 мая, в День независимости Грузии, праздничная церемония присяги призывников одновременно состоится в 6 местах – в Тбилиси, Шиндиси, Вардзии, у крепости Коджори- Короглы, в Дидгори и Батуми. На церемонии выступят оркестры, приглашенные из Франции и Литвы.



По информации администрации правительства, мероприятия 26 мая будут отмечаться в этом году особенно торжественно.



Гимн Грузии исполнит оперная певица Нино Мачаидзе вместе с хором оперы. В течение всего дня на проспекте Руставели в Тбилиси будут действовать познавательно-развлекательные уголки, музыкально-театральные сцены, ярмарка грузинских производителей, детские пространства. В регионах запланированы концерты, выставка военной техники, развлекательные мероприятия.



В организации мероприятий, приуроченных к Дню независимости, принимают участие как государство, так и частный сектор – более 100 стартаперов, грузинские и международные компании.



Отмечается, что 26 мая особенно торжественно отметится 17:10, время, когда в 1918 году Ноэ Жордания объявил о независимости Грузии.



Кроме того, в разных странах мира состоится более 100 культурных мероприятий, приуроченных к 100-летию Первой Демократической республики, а также научные конференции, цикл публичных лекций и т.д.















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