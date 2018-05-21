На улицах Тбилиси начал работать пеший патруль

21.05.2018 12:36 На улицах Тбилиси начал работать пеший патруль Министерство ВД Грузии продолжает реформу полиции, одним из компонентов которой является развитие ориентированного на общество полицейского обслуживания.



Как сообщили в пресс-службе МВД, в рамках нового этапа реформы, с сегодняшнего дня задействован корпус пешего патруля департамента патрульной полиции.



До начала первого рабочего дня с пешими патрульными встретился министр внутренних дел Георгий Гахария. На данном этапе они будут осуществлять патрулирование тех районов и улиц столицы, где размещена развлекательная инфраструктура.



Основной задачей нового подразделения является обеспечение безопасности гостей страны и граждан Грузии на данных локациях и предоставление соответствующего полицейского сервиса.



Как отмечается в сообщении пресс-службы МВД, сотрудники пешего патруля имеют современное полицейское оснащение. В течение суток они будут патрулировать самые активные участки: на территории улиц Шардена, Ватного ряда, Котэ Апхази, Табидзе, Серебряной, а также площадей Европы, Вахтанга Горгасали, Саарбрюкена, проспекта Агмашенебели и Абанотубани.



На первом этапе патрулирование будут осуществлять 10 групп. Одной из главных задач пеших патрульных инспекторов будет выявление преступлений, совершенных в отношении туристов, предоставление им информации о действующих в Грузии законах, а также их перенаправление в специальные центры обслуживания.















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