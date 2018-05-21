|
На улицах Тбилиси начал работать пеший патруль
21.05.2018 12:36
На улицах Тбилиси начал работать пеший патруль Министерство ВД Грузии продолжает реформу полиции, одним из компонентов которой является развитие ориентированного на общество полицейского обслуживания.
Как сообщили в пресс-службе МВД, в рамках нового этапа реформы, с сегодняшнего дня задействован корпус пешего патруля департамента патрульной полиции.
До начала первого рабочего дня с пешими патрульными встретился министр внутренних дел Георгий Гахария. На данном этапе они будут осуществлять патрулирование тех районов и улиц столицы, где размещена развлекательная инфраструктура.
Основной задачей нового подразделения является обеспечение безопасности гостей страны и граждан Грузии на данных локациях и предоставление соответствующего полицейского сервиса.
Как отмечается в сообщении пресс-службы МВД, сотрудники пешего патруля имеют современное полицейское оснащение. В течение суток они будут патрулировать самые активные участки: на территории улиц Шардена, Ватного ряда, Котэ Апхази, Табидзе, Серебряной, а также площадей Европы, Вахтанга Горгасали, Саарбрюкена, проспекта Агмашенебели и Абанотубани.
На первом этапе патрулирование будут осуществлять 10 групп. Одной из главных задач пеших патрульных инспекторов будет выявление преступлений, совершенных в отношении туристов, предоставление им информации о действующих в Грузии законах, а также их перенаправление в специальные центры обслуживания.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна