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В Поти за загрязнение моря задержано судно под флагом Либерии
21.05.2018 14:35
Сотрудники министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии вместе с представителями погранполиции выявили факт загрязнения территориальных вод страны, сообщили корр. «Новости-Грузия» в ведомстве.
Судно, плавающее под флагом Либерии, вылило хозяйственно-фекальные воды в порту Поти.
Капитана корабля обязали выплатить штраф в размере 65 тысяч лари (около 26 тысяч долларов). Ему также придется выплатить определенную денежную сумму за нанесенный окружающей среде ущерб.
Корабль сможет покинуть территориальные воды Грузии после выплаты штрафа.
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