В Поти за загрязнение моря задержано судно под флагом Либерии

21.05.2018 14:35 Сотрудники министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии вместе с представителями погранполиции выявили факт загрязнения территориальных вод страны, сообщили корр. «Новости-Грузия» в ведомстве.



Судно, плавающее под флагом Либерии, вылило хозяйственно-фекальные воды в порту Поти.

Капитана корабля обязали выплатить штраф в размере 65 тысяч лари (около 26 тысяч долларов). Ему также придется выплатить определенную денежную сумму за нанесенный окружающей среде ущерб.



Корабль сможет покинуть территориальные воды Грузии после выплаты штрафа.















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