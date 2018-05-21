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В Поти за загрязнение моря задержано судно под флагом Либерии


21.05.2018   14:35
Сотрудники министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии вместе с представителями погранполиции выявили факт загрязнения территориальных вод страны, сообщили корр. «Новости-Грузия» в ведомстве.

Судно, плавающее под флагом Либерии, вылило хозяйственно-фекальные воды в порту Поти.
Капитана корабля обязали выплатить штраф в размере 65 тысяч лари (около 26 тысяч долларов). Ему также придется выплатить определенную денежную сумму за нанесенный окружающей среде ущерб.

Корабль сможет покинуть территориальные воды Грузии после выплаты штрафа.






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