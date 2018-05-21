Задержанные в Афинах члены грузинской преступной группы имели активную связь с «вором в законе» Нодаром Шукакидзе

21.05.2018 20:19 По информации МВД Грузии, задержанные в Афинах члены грузинской преступной группы имели активную связь с т.н. вором в законе Нодаром Шукакидзе Задержанные в Афинах члены грузинской преступной группы имели активную связь с т.н. вором в законе Нодаром Шукакидзе (по прозвищу Нодар Глданский



Как сообщил на брифинге руководитель Главного управления по борьбе с организованной преступностью Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе, по информации следствия, обвиняемые совершили на территории Греции примерно до 100 различных преступлений.



«По информации следствия, обвиняемые совершили на территории Греции примерно до 100 различных преступлений. Они обвиняются в грабеже, разбое, многократных квартирных кражах, хранении-реализации краденного в большом количестве и незаконном приобретении-хранении огнестрельного оружия.



При обыске жилья обвиняемых правоохранители в качестве вещественных доказательств изъяли разного типа огнестрельное оружие и краденные вещи», - сообщил Челидзе.



Все 17 задержанных обвиняются в действиях, предусмотренных ст. 187, 374 и 98 УК Греции, что предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет















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