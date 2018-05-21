Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Задержанные в Афинах члены грузинской преступной группы имели активную связь с «вором в законе» Нодаром Шукакидзе


21.05.2018   20:19
По информации МВД Грузии, задержанные в Афинах члены грузинской преступной группы имели активную связь с т.н. вором в законе Нодаром Шукакидзе Задержанные в Афинах члены грузинской преступной группы имели активную связь с т.н. вором в законе Нодаром Шукакидзе (по прозвищу Нодар Глданский

Как сообщил на брифинге руководитель Главного управления по борьбе с организованной преступностью Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе, по информации следствия, обвиняемые совершили на территории Греции примерно до 100 различных преступлений.

«По информации следствия, обвиняемые совершили на территории Греции примерно до 100 различных преступлений. Они обвиняются в грабеже, разбое, многократных квартирных кражах, хранении-реализации краденного в большом количестве и незаконном приобретении-хранении огнестрельного оружия.

При обыске жилья обвиняемых правоохранители в качестве вещественных доказательств изъяли разного типа огнестрельное оружие и краденные вещи», - сообщил Челидзе.

Все 17 задержанных обвиняются в действиях, предусмотренных ст. 187, 374 и 98 УК Греции, что предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
США заинтересовались закупками российского газа Германией
Morgan Stanley спрогнозировал рецессию в России из-за новых санкций США
Кутаисский международный аэропорт принял первый авиарейс из Парижа
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Госаудит обвинил Минздрав Абхазии в неправомерном распоряжении госимуществом
В Сухуми бастуют водители маршруток
Пенсионерка лишилась 154 000 рублей, заказав билеты в пансионат Абхазии
Квирикашвили: Политика властей в отношении Абхазии и Цхинвальского региона пользуется большой международной поддержкой
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер Армении планирует устранить ряд министерств и сформировать новые
Президент Сербии посетит Азербайджан
У посольства Грузии в Копенгагене новый офис (Видео)
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна