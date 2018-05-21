МВД задержало человека, угрожавшего телеведущей Инге Григолия

21.05.2018 20:22 Министерство внутренних дел задержало человека, угрожающего телеведущей Инге Григолия. В МВД подтверждают информацию.



Напомним, несколько дней назад телеведущая Инга Григолия опубликовала в социальной сети Facebook пространное письмо, в котором говорит, что с 2011 года ей звонит незнакомец, психологически воздействует на нее, и вымогает деньги. Телеведущая отметила, что она несколько раз обращалась в полицию, но тогда не был принят закон о слежке, и ее вопрос остался без реагирования.



Министерство внутренних дел начало расследование в связи с данным заявлением Инги Григолия. В пресс-службе МВД "Интерпрессньюс" сообщили, что ведется следствие по статье 151 УК Грузии, что подразумевает угрозу.



"Министерство внутренних дел начало расследование по данному факту по статье 151 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает угрозу. В связи с делом проводятся соответствующие следственные действия"- заявили в МВД.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

