Чехия присоединилась к Европейскому центру по борьбе с гибридными угрозами

21.05.2018 22:31 Меморандум о гибридных угрозах подписал в понедельник и.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш, завершая двухдневный визит в Финляндию, сообщает корреспондент Укринформа.



«Мы рады стать 16-ым членом Центра. Это будет ценным вкладом в работу наших соответствующих структур», - заявил Бабиш на совместной с финским коллегой пресс-конференции, которая транслировалась на сайте правительства Финляндии.



Борьба с дезинформацией стала одной из основных тем визита Бабиша, который назвал Финляндию «европейским лидером в сфере борьбы с гибридными угрозами».



По его словам, Чехия «постоянно сталкивается с различными лживыми заявлениями», и в республике было много дискуссий о дезинформации, которая могла бы влиять, к примеру, на результаты выборов. «Это актуальная проблема. Дезинформации много, и люди пересылают ее друг другу, а затем это трудно опровергать. Важно, чтобы нас не мистифицировали и не вводили в заблуждение», - заявил действующий глава правительства ЧР.



Европейский центр по борьбе с гибридными угрозами действует в Хельсинки с апреля 2017 года под патронатом НАТО и ЕС. К этой структуре уже присоединились Эстония, Дания, Франция, Италия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Испания, Великобритания, США и Швеция.















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