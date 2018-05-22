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Министр обороны Леван Изория встретился с заместителем секретаря обороны США


22.05.2018   13:28
В рамках визита министр обороны Грузии Леван Изория провел первую встречу с заместителем секретаря обороны США Джоном Руди.

Министерство обороны сообщает, что на встрече Леван Изория и Джон Руди рассмотрели вопросы закупки оснащения и вооружения. По заявлению министра обороны, после закупки "Джавелинов" динамика сотрудничества, и закупки и впредь продолжится, что произойдет соответственно впервые опубликованной в текущем году в оборонном ведомстве стратегии долгосрочных закупок.

По заявлению Левана Изория, акцент в основном будет сделан на вооружение тактических подразделений малого размера. На встрече в департаменте обороны еще раз подчеркнули твердую и принципиальную поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки реформ, осуществленных в оборонном ведомстве Грузии.

После заместителя секретаря обороны США Леван Изория встретился с заместителем начальника бюро Национальной гвардии Америки, генерал-лейтенантом Даниелем Хокенсоном. Позже министр обороны Грузии отправился на арлингтонское национальное кладбище, где возложил венок к могиле генерала Джона Малхаза Шаликашвили вместе с его сыном Бретом Шаликашвили.







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