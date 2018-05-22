Грузия намерена закупить в США оружие для малых тактических подразделений

22.05.2018 13:33 Министр обороны Грузии Леван Изория в ходе визита в США обсудил в Пентагоне вопросы поставок американского вооружения, сообщает во вторник Минобороны республики.



На встрече с заместителем министра обороны США Джоном Рудом глава грузинского оборонного ведомства, в частности, обсудил возможность закупки вооружения для малых тактических подразделений.



"Мы обнародовали долгосрочную стратегию военных закупок, которые основаны на вооружении небольших тактических подразделений. После закупки американских противотанковых ракетных установок "Джавелин" динамика закупок американского вооружения будет продолжена", - заявил Л.Изория, слова которого приводит грузинское оборонное ведомство.



В сообщении сказано, что США "твердо и принципиально поддерживают осуществляемые в Грузии реформы".



Решение о поставках ПТРК "Джавелин" Грузии было принято США в ноябре 2017 года. Грузия уже получила первую партию из 72 ПТРК "Джавелин" и 410 ракет к ним. Все это обойдется Грузии $75 млн.















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