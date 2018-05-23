|
Россия проводит военные учения на море возле российско-литовской границы
23.05.2018 12:46
Россия проводит в Балтийском море военные учения. Информацию об этом распространяет эстонская медия. По данным ERR.ee, в военных маневрах участвует 24 корабля, а также авиация военно-морских сил.
В рамках учений, военные самолеты совершили авиаудары по земным целям.
Военные учения проходят возле литовской границы в Калининградской области на полигоне «Добровольский».
Напомним, что в июне запланированы военные учения НАТО в странах Балтии и Польши, а также в Балтийском море.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна