Россия проводит военные учения на море возле российско-литовской границы

23.05.2018 12:46 Россия проводит в Балтийском море военные учения. Информацию об этом распространяет эстонская медия. По данным ERR.ee, в военных маневрах участвует 24 корабля, а также авиация военно-морских сил.



В рамках учений, военные самолеты совершили авиаудары по земным целям.



Военные учения проходят возле литовской границы в Калининградской области на полигоне «Добровольский».



Напомним, что в июне запланированы военные учения НАТО в странах Балтии и Польши, а также в Балтийском море.















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