Новый компьютерный вирус VPNFilter распространился в 54 странах мира

23.05.2018 22:59 Новый компьютерный вирус распространился в 54 странах мира и заразил около 500 тысяч устройств. Об этом сообщает американская телекоммуникационная компания Cisco Systems.



Вредоносное программное обеспечение, названное VPNFilter, поражает сетевую аппаратуру, в частности роутеры и хранилища информации. С помощью утилиты злоумышленники могут не только похищать данные о сайтах, но и выводить из строя цифровые устройства.



Эксперты компании отмечают, что VPNFilter распространяют в 54 странах, особенно активно - в Украине.















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