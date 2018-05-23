|
Новый компьютерный вирус VPNFilter распространился в 54 странах мира
23.05.2018 22:59
Новый компьютерный вирус распространился в 54 странах мира и заразил около 500 тысяч устройств. Об этом сообщает американская телекоммуникационная компания Cisco Systems.
Вредоносное программное обеспечение, названное VPNFilter, поражает сетевую аппаратуру, в частности роутеры и хранилища информации. С помощью утилиты злоумышленники могут не только похищать данные о сайтах, но и выводить из строя цифровые устройства.
Эксперты компании отмечают, что VPNFilter распространяют в 54 странах, особенно активно - в Украине.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна