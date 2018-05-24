ЕС утвердил первый фонд оборонного развития и выделил 500 млн евро

24.05.2018 12:26 Европейский парламент и Совет ЕС завершили переговоры по Европейской программы оборонного промышленного развития (EDIDP), предложенной Еврокомиссией. Об этом говорится в сообщении на сайте ЕК.



EDIDP является ключевым элементом Европейского фонда обороны, основанного в июне 2017 года. Целью этого проекта является поощрение сотрудничества в разработке технологий и оборудования, необходимых для решения общих задач обороны и безопасности.



ЕС в рамках программы EDIDP софинансирует проекты (500 млн евро предусмотрены в 2019 и 2020 годах), которые реализуются по крайней мере тремя предприятиями в трех государствах-членах.



Для прототипов до 20% стоимости может покрываться программой, тогда как для других действий, таких как дизайн или тестирование, финансирование может вырасти до 100%.



"Эта программа является частью наших более широких усилий, направленных на создание надежного оборонного союза, который защищает своих граждан. С этим соглашением мы строим стратегическую автономию ЕС и активизируем конкурентоспособность оборонной промышленности ЕС. Кроме того, на период 2021-2002 годов, как часть будущего бюджета ЕС, мы только предложили выделить 13 млрд евро в Европейский оборонный фонд", - сказала еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и малых и средних предприятий Элжбета Беньковска.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

