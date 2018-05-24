26 мая на площади Свободы будет выставлена противотанковая система Javelin и другая техника

24.05.2018 13:21 В связи с Днем независимости Грузии на площади Свободы в Тбилиси будет устроена выставка военной техники, вооружения и оснащения.



По заявлению Минобороны Грузии, значительным новшеством выставки будет новоприобретенная противотанковая система Javelin. На площади также будут представлены: Ejder, GM 403, MaxPro, Rafael , DANA , LAR-160, «Чингори», «Дидгори», «Лазика», медицинско-эвакуационная, Hummer, RM-70; GMM-120 - самоходный миномет.



Кроме того, к принесению присяги готовится личный состав Цента начальной боевой подготовки Вооруженных сил Грузии. 26 мая 366 рекрутов и 123 призывника примут военную присягу в торжественной обстановке.



К участию в церемонии, приуроченной ко дню независимости Грузии, готовятся – инструкторский состав Тренировочного и оценочного цента JTEC (CTC), сержанты DRILL, кадеты Кадетского военного лицея, юнкеры Национальной академии обороны, 43-й батальон, участвующий в грузино-американском проекте «Программа оборонной готовности Грузии», инструкторы и рекруты Вооруженных сил США.



В церемонии, посвященной Дню независимости Грузии, представители Кадетского военного лицея примут участие в военных формах времен Первой Демократической Республики.



Сегодня же репетицию прошли военно-показательный оркестр и ритуальная рота Национальной гвардии.

Военная техника также будет выставлена в следующих городах: Телави, Рустави, Марнеули, Мцхета, Гори, Ахалцихе, Кутаиси, Озургети, Поти, Батуми, Зугдиди, Сенаки, Амбролаури и Сачхере.















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