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ПА НАТО рассмотрит гибридные угрозы со стороны России


25.05.2018   12:44
Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО начинается в пятницу в Варшаве. Об этом сообщает "Укринформ".

В течение четырех дней 260 делегатов из 29 стран-членов Альянса, представители 16 ассоциированных стран и наблюдатели из 8 стран, международные эксперты рассмотрят актуальные вопросы безопасности, в том числе и гибридные угрозы со стороны России.

"Программа сессии включает дискуссию относительно угроз для Альянса с Востока, а также по расходам на оборону стран-членов", - отмечают организаторы сессии.

Среди вопросов, которые будут рассматриваться в комиссиях во время сессии, - вызовы для международного сообщества в контексте гибридных угроз со стороны России, вмешательство России в ход выборов и референдумов в странах Европы, вызовов для НАТО на восточном фланге. Кроме того, будут обсуждать также вопрос о ядерной программе Ирана, ситуации на Корейском полуострове и тому подобное.

В день завершения сессии, 28 мая, на ней выступят генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Парламентской ассамблеи Альянса Паоло Алли, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр РП Матеуш Моравецкий и др.

Украинскую делегацию на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО возглавит народный депутат Ирина Фриз.

Парламентская ассамблея НАТО основана в 1955 году и является консультативным межпарламентским органом Альянса.






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