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США перебрасывают в страны Балтии и Польшу тысячи танков и бронемашин


25.05.2018   12:50
Через восточные регионы Германии в направлении Польши и стран Балтии движутся две огромные колонны американских боевых машин, в том числе танков. Об этом сообщил начальник штаба американского военного контингента в Европе бригадный генерал Кай Роршнайдер, сообщает Deutsche Welle.

Около 2000 машин направляются на учения НАТО в странах Балтии.

Одновременно в Польшу перебрасываются еще 1400 транспортных средств, которые недавно прибыли в бельгийский Антверпен.

Передислокация техники проходит в рамках уже давно запущенной операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve), с помощью которой армия США желает усилить союзников по НАТО в Восточной Европе.






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