США перебрасывают в страны Балтии и Польшу тысячи танков и бронемашин

25.05.2018 12:50 Через восточные регионы Германии в направлении Польши и стран Балтии движутся две огромные колонны американских боевых машин, в том числе танков. Об этом сообщил начальник штаба американского военного контингента в Европе бригадный генерал Кай Роршнайдер, сообщает Deutsche Welle.



Около 2000 машин направляются на учения НАТО в странах Балтии.



Одновременно в Польшу перебрасываются еще 1400 транспортных средств, которые недавно прибыли в бельгийский Антверпен.



Передислокация техники проходит в рамках уже давно запущенной операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve), с помощью которой армия США желает усилить союзников по НАТО в Восточной Европе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

