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В Конгрессе США поддержали военную помощь Украине на 250 млн долларов


25.05.2018   13:10
Палата представителей Конгресса США поддержала военную помощь Украине на сумму 250 миллионов долларов. Законопроект предполагает поставку летальных оборонительных вооружений. Конкретные виды оружия в документе не указаны.

Несмотря на поддержку Палаты представителей, документ должен быть одобрен Сенатом, который рассматривает свою версию законопроекта. Прежде, чем инициатива направится на подпись президенту, две версии законопроекта необходимо объединить в одну.

Ранее США снабдили Киев снайперскими винтовками и противотанковыми ракетами Javelin. Всего таких комплексов решили поставить 37. Согласно договоренностям с США, армия Украины не будет применять комплексы Javelin против пророссийских сепаратистов в Донбассе.






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