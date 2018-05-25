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В Конгрессе США поддержали военную помощь Украине на 250 млн долларов
25.05.2018 13:10
Палата представителей Конгресса США поддержала военную помощь Украине на сумму 250 миллионов долларов. Законопроект предполагает поставку летальных оборонительных вооружений. Конкретные виды оружия в документе не указаны.
Несмотря на поддержку Палаты представителей, документ должен быть одобрен Сенатом, который рассматривает свою версию законопроекта. Прежде, чем инициатива направится на подпись президенту, две версии законопроекта необходимо объединить в одну.
Ранее США снабдили Киев снайперскими винтовками и противотанковыми ракетами Javelin. Всего таких комплексов решили поставить 37. Согласно договоренностям с США, армия Украины не будет применять комплексы Javelin против пророссийских сепаратистов в Донбассе.
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