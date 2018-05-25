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В Грузии задержана женщина, заставлявшая девушек заниматься проституцией
25.05.2018 13:27
56-летнюю женщину задержали в городе Марнеули (регион Квемо Картли) по обвинению в торговле людьми. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Следствие утверждает, что обвиняемая обманом заманивала и нанимала женщин на работу в гостиницы Марнеули. Под угрозой физической расправы она заставляла их заниматься проституцией.
Уголовное дело возбуждено по статье «торговля людьми (трефикинг) в отношении двух или более лиц». В случае признания вины обвиняемой грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.
Преступление раскрыли прошедшие спецкурс сотрудники департамента центральной криминальной полиции и прокуратуры. В прошлом месяце они участвовали в тренингах по борьбе с трефикингом в полицейской академии Будапешта.
Тренинги организовали Бюро по международному сотрудничеству в области борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности США (INL) и Офис ведения криминального расследования дипломатической безопасности за границей (DS/OCI).
Цель тренингов — развитие возможностей полицейских по мониторингу трефикинга и борьбе с ним. Курсы охватывали новейшее законодательство, технику опознания, а также методику работы с жертвой и привлечения к уголовной ответственности виновных. Проводили тренинги эксперты внутренней безопасности США.
"Новости-Грузия"
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