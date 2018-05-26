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Одновременно в шести местах в Грузии призывники приняли присягу
26.05.2018 14:18
В масштабе Грузии, одновременно в шести местах – в Тбилиси, Шиндиси, Вардзии, Коджори-Корогли, Батуми и у крепости Коджори-Корогли прошла церемония приведения к присяге.
Перед Господом и народом присягнули 366 рекрутов и 123 призывника.
На площади Свободы в Тбилиси, на церемонии принесения присяги, одно армейское подразделение было представлено в формах и оснащении солдат Первой Демократической Республики Грузия, восстановленной с помощью исследователей.
Церемонию принятия присяги в Тбилиси прошла при оформлении приглашенного из Литвы оркестра. Гимн Грузии был исполнен оперной певицей Нино Мачаидзе и оперным хором. В новой интерпретации был оживлен также гимн Первой Республики – «Дидеба» («Слава»). На церемонии присутствуют дети, живущие в селах, расположенных у разделительных полос.Сегодня Грузия отмечает День независимости.
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