Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Изория:10 лет прошло после российско-грузинской войны – слава героям августовской войны


26.05.2018   17:27
10 лет прошло после российско-грузинской войны – слава героям августовской войны! – заявил глава Минобороны Грузии Леван Изория, выступая с речью на мероприятии, приуроченном ко Дню независимости Грузии, на площади Свободы в Тбилиси.

По заявлению Левана Изория, в условиях оккупации грядущее страны грузинский народ видит в европейском и евроатлантическом будущем.

«На сегодняшнем церемониале присутствуют военнослужащие, раненые в ходе международных миссий, ветераны Вооруженных сил. Я хочу приветствовать их с особой теплотой и уважением. Преклоняюсь перед теми, кто пожертвовал собой ради родины. Большое спасибо их семьям, их имена родина никогда не забудет.
Сегодня особенно приветствую призывников и рекрутов, которые присягнули на верность стране, что будут служить родине и продолжать воинские традиции предков.

Хочу поздравить всех с сегодняшним днем и пожелать успехов в военной службе стране.

Военные, защищающие свободу и честь Грузии, сограждане, еще раз поздравляю с сегодняшним днем и желаю побед, да хранит вас Господь», - заявил Леван Изория.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Глава Минфина представил на заседании правительства проект поправок по избыточным долгам
В Грузии начали продавать квартиры за биткоины
Возобновление работы ИнгуриГЭС планируется через три дня
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Все основные агрегаты Ингури ГЭС остановлены
В театре Руставели состоялся юбилейный концерт госансамбля песни и танцев «Абхазети»
Ассоциация грузинских полицейских требует наказания всех участников убийства Отхозория и покрывающих их лиц
«Мой дом в Абхазии» - в парламенте открылась выставка
Эстонские парламентарии посетят абхазскую линию российской оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузинский храм начали восстанавливать в Турции
Грибаускайте: Литва будет стоять рядом с вами
Президент Еврокомиссии прибыл в Грузию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна