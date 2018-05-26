Изория:10 лет прошло после российско-грузинской войны – слава героям августовской войны

26.05.2018 17:27 10 лет прошло после российско-грузинской войны – слава героям августовской войны! – заявил глава Минобороны Грузии Леван Изория, выступая с речью на мероприятии, приуроченном ко Дню независимости Грузии, на площади Свободы в Тбилиси.



По заявлению Левана Изория, в условиях оккупации грядущее страны грузинский народ видит в европейском и евроатлантическом будущем.



«На сегодняшнем церемониале присутствуют военнослужащие, раненые в ходе международных миссий, ветераны Вооруженных сил. Я хочу приветствовать их с особой теплотой и уважением. Преклоняюсь перед теми, кто пожертвовал собой ради родины. Большое спасибо их семьям, их имена родина никогда не забудет.

Сегодня особенно приветствую призывников и рекрутов, которые присягнули на верность стране, что будут служить родине и продолжать воинские традиции предков.



Хочу поздравить всех с сегодняшним днем и пожелать успехов в военной службе стране.



Военные, защищающие свободу и честь Грузии, сограждане, еще раз поздравляю с сегодняшним днем и желаю побед, да хранит вас Господь», - заявил Леван Изория.















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