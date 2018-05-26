Журналист ОВГ задержан за хранение наркотиков в особо крупном размере - источники

26.05.2018 22:07 Журналист Общественного вещателя Грузии Нодар Чачуа задержан за хранение наркотических веществ в особо крупном размере. Об этом сообщила главный редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе.



Руководитель ОВГ Васил Маглаперидзе заяляет, что не может подтвердить или опровергнуть информацию.



«Я целый день был на проспекте Руставели, и распространилась информация о том, что задержан, однако в связи с чем задержан, не знаю. У него отключен телефон», - заявил Васил Маглаперидзе.



В МВД по этому поводу комментария не делают.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

