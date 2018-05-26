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Журналист ОВГ задержан за хранение наркотиков в особо крупном размере - источники


26.05.2018   22:07
Журналист Общественного вещателя Грузии Нодар Чачуа задержан за хранение наркотических веществ в особо крупном размере. Об этом сообщила главный редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе.

Руководитель ОВГ Васил Маглаперидзе заяляет, что не может подтвердить или опровергнуть информацию.

«Я целый день был на проспекте Руставели, и распространилась информация о том, что задержан, однако в связи с чем задержан, не знаю. У него отключен телефон», - заявил Васил Маглаперидзе.

В МВД по этому поводу комментария не делают.







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