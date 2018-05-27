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ПА НАТО осознает угрозы со стороны России - Фриз


27.05.2018   19:22
Большинство делегаций стран на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве поддерживают Украину и осознают угрозы от действий России.

Об этом в кулуарах ПА НАТО в комментарии собственному корреспонденту Укринформа заявила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз.

“Очень приятно наблюдать, что во время сессии наблюдается четкая позиция всей ПА НАТО относительно угроз и вызовов, которые порождает Россия. Есть четкое осознание ведения Россией гибридной войны во всех ее проявлениях, что считается угрозой для демократических стран", - отметила Фриз.

Она обратила внимание, что во время обсуждений на сессии много внимания было уделено пропаганде, кампании фейк-ньюсов. Украинский политик отметила, что ПА НАТО подтвердила готовность не только исповедовать демократические ценности, права и свободы человека, но и способность их эффективно защищать.

Руководитель постоянной делегации Украины подчеркнула, что подавляющее большинство делегаций стран в ПА НАТО демонстрируют поддержку Украине, что очень хорошо видно во время работы в комитетах, обсуждения докладов, подготовки заключительных резолюций.

Как подчеркнула Фриз, обнародованный накануне на ПА НАТО британским парламентарием лордом Джоплингом проект отчета "Противодействие гибридным угрозам, которые исходят от России: актуализация" является "очень глубоким" и в нем подробно прописан перечень угроз, которые непосредственно на себе почувствовала Украина.

Как информировало агентство, в отчете лорд Джоплинг, в частности, подчеркнул, что одним из наиболее уязвимых пунктов, что может быть целью России, являются стратегические линии коммуникации, в частности морские кабели, которые несут основной массив глобальной информации.







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