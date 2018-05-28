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В Дрездене по обвинению в нападении на полицейских задержаны четыре гражданина Грузии
28.05.2018 13:51
В германском городе Дрездене, в центре по приему и временному размещению мигрантов около 50-ти мужчин напали на полицейских. Задержаны четыре гражданина Грузии.
По информации немецких СМИ, между двумя грузинами произошел спор, из-за чего служба охраны вызвала полицию. По прибытии на место полиция сумела разрядить ситуацию, однако до 50-ти мигрантов напали на полицейских.
В результате столкновения пострадали двое полицейских и один сотрудник охраны. На место происшествия пришлось вызвать дополнительные силы полиции.
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