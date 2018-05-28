Польша предложила США два миллиарда долларов за размещение в стране постоянной американской военной базы

28.05.2018 13:54 Польша предлагает США два миллиарда долларов за размещение в стране постоянной американской военной базы», — сообщает польское издание Onet. По сообщению журналистов, им удалось добыть проект соответствующего предложения министерства обороны Польши. Из документа становится ясно, что Варшава давно желает наладить более тесное сотрудничество с Вашингтоном в области обороны. Одна из инициатив предполагает развертывание американских солдат в Польше.



По данным польских СМИ, соответствующая просьба актуальна с 1999 года, но после вторжения России в Грузию в 2008 году и незаконной аннексии Москвой Крыма в 2014 году, эта тема была вновь активирована в польском правительстве.



Грузия несколько раз упоминается в тексте документа. В частности, министерство обороны Польши заявляет, что агрессия России против Грузии в 2008 году является грубым нарушением международной стабильности и порядка.



«В 2017 году администрация Трампа в Стратегии национальной безопасности США назвала агрессию России главной угрозой стабильности США и всего мира. Агрессивные действия России, как мы видели в 2008 году и последние в Украине в 2014 году, продолжаются по сей день. Это является разрушительным для международной стабильности и принципов международного права», — говорится в предложении польского министерства обороны, которое уже было отправлено в Конгресс США.



Министерство обороны Польши опасается, что после России и Грузии целью России может стать Восточная Европа. Варшава считает, что Россия нарушила основополагающий акт НАТО-Россия, вторгнувшись в Грузию и Украину.



«Постоянное развертывание американских военнослужащих в Польше усилит безопасность союзников США на восточном фланге НАТО и укрепит трансатлантическую безопасность», — говорится в заявлении.



Предложение подчеркивает, что в Польше необходимо постоянное развертывание американской военной дивизии и Польша готова оказать финансовую поддержку данному процессу.



«Эти расходы могут составить 1,5-2 миллиарда долларов. Это предполагает организацию совместных военных объектов и обеспечение более гибкого передвижения американских войск», — говорится в документе, полученном журналистами.



Варшава также готова взять на себя большую часть расходов, что облегчит США финансовое бремя по реализации решения.



В министерство обороны Польши подтвердили подлинность документа, распространенного СМИ.



Польское издание отмечает, что министерство обороны направило письмо в Вашингтон, не сообщив об этом министерству иностранных дел и президенту Анджею Дуде, что указывает на напряженные отношения между членами правительства Польши.



В настоящее время американские солдаты и солдаты НАТО в Польше находятся на ротационном принципе.















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