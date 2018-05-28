60-летний мужчина задержан в Аджарии по обвинению в педофилии

28.05.2018 15:30 В Аджарии зафиксирован случай педофилии. По информации местного издания «Батумелеби», жертвами сексуального насилия стали подростки 12, 13 и 14 лет.



Эту информацию подтверждают и в МВД Грузии. По данным пресс-центра ведомства, несколько дней назад задержали мужчину в возрасте около 60 лет. Ему предъявили обвинение по статье 138 и 141 Уголовного кодекса.



Судья Давид Гелашвили сегодня рассматривает вопрос о помещении обвиняемого под стражу на время следствия.



Статья 138 предусматривает совершения действий сексуального характера с использованием насилия, угрозы насилия, или с учетом беспомощности пострадавшего.



В случае сексуальных действий в отношение лица, не достигшего 14 лет, статья в качестве наказания предусматривает от 11 до 15 лет ограничения свободы.



Что касается статьи 141, то здесь уголовный кодекс устанавливает наказание от 5 до 7 лет за «развратные действия», совершенные без насилия, но в отношении лиц моложе 16 лет.















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