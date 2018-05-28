Комиссия Украина-НАТО в Брюсселе проведет заседание на уровне послов

28.05.2018 17:02 В понедельник, 28 мая, состоится заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов. Об этом проинформировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве, сообщает собственный корреспондент Укринформа.



"Позже сегодня в Брюсселе пройдет заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне послов", - заявил глава Альянса, отвечая на вопрос главы делегации Украины в ПА НАТО Ирины Фриз, почему в НАТО блокируют встречи с Украиной на министерском и высшем уровнях, но в то же время планируют провести на этой неделе заседание с представителями агрессивной России.



Говоря о блокировании со стороны Венгрии евроатлантической интеграции Украины, Столтенберг подчеркнул, что находится в тесном контакте с Президентом Украины Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкиным.



"Мы продолжим оказывать помощь и поддержку Украине", - заверил генсек НАТО.



Что касается претензий венгерской стороны к Украине относительно языковой статьи закона об образовании, глава Альянса в который раз выразил надежду, что Киев и Будапешт решат эту проблему как можно скорее.



"Очень важно признавать право каждого меньшинства изучать родной язык, но они должны иметь возможность изучать государственный язык", - заметил Столтенберг.



Как известно, на этой неделе в Брюсселе планируется проведение заседания Совета НАТО-РФ.

















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