|
|
Отсутствие Украины и Грузии в НАТО будет угрожать его стабильности - Кухцинский
28.05.2018 17:03
НАТО должен сохранить политику "открытых дверей" для стран, которые хотят получить членство в Организации. Без членства Украины и Грузии НАТО не будет стабильным.
Об этом в понедельник во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве заявил маршалок Сейма Марек Кухцинский, сообщает Укринформ.
"Считаем, что двери в Альянс должны оставаться открытыми для всех стран Европы, которые разделяют ценности нашего Сообщества и изъявляют волю и готовность принять на себя обязательство от членства в НАТО. Поддерживаем реализацию союзнических деклараций относительно Грузии и Украины, поскольку оставление этих стран за пределами Альянса угрожает его стабильности", - подчеркнул Кухцинский.
Весенняя сессия ПА НАТО в Варшаве, которая длилась четыре дня, завершается в понедельник.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна