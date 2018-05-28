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Отсутствие Украины и Грузии в НАТО будет угрожать его стабильности - Кухцинский


28.05.2018   17:03
НАТО должен сохранить политику "открытых дверей" для стран, которые хотят получить членство в Организации. Без членства Украины и Грузии НАТО не будет стабильным.

Об этом в понедельник во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве заявил маршалок Сейма Марек Кухцинский, сообщает Укринформ.

"Считаем, что двери в Альянс должны оставаться открытыми для всех стран Европы, которые разделяют ценности нашего Сообщества и изъявляют волю и готовность принять на себя обязательство от членства в НАТО. Поддерживаем реализацию союзнических деклараций относительно Грузии и Украины, поскольку оставление этих стран за пределами Альянса угрожает его стабильности", - подчеркнул Кухцинский.

Весенняя сессия ПА НАТО в Варшаве, которая длилась четыре дня, завершается в понедельник.







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