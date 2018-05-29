Раскрыт факт разбойного нападения на один из филиалов «Либерти банк»

29.05.2018 14:36 Сотрудники управления Глдани-Надзаладеви департамента полиции города Тбилиси Министерства внутренних дел раскрыли факт разбойного нападения на один из филиалов "Либерти банк". Правоохранители задержали обвиняемого, когда тот похитил деньги из банка под угрозой оружия, и пытался скрыться. По факту разбоя задержали З.Л. 1977 года рождения.



Совершенное преступление предусматривает пресечение свободы сроком от 5 до 7 лет.



Правоохранители изъяли с места происшествия медицинскую маску, перчатки, денежную сумму, и орудие преступления (предположительно пневматический пистолет), который отправлен на соответствующую экспертизу. В ходе первичного допроса З.Л признался правоохранителям, что 27 февраля 2018 года осуществил разбойное нападение на тот же филиал "Либерти банк", откуда под угрозой оружия похитил денежную сумму, и скрылся.



Ведется следствие по факту разбоя, совершенного с опасным для жизни или здоровья насилием по части 1 статьи 179 УК Грузии.

















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