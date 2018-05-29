Грузия в Варшавской Декларации ПА НАТО

29.05.2018 16:36 На весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве была принята принята Декларация о Брюссельском Саммите НАТО, которая, среди прочего, подтверждает политику открытых дверей НАТО для Грузии.



Декларация о единстве и укреплении надежности НАТО, которая была принята в Варшаве 28 мая, поддерживает политику открытых дверей НАТО и призывает государств-членов альянса, «продолжить сильную политическую и практическую поддержку Грузии на пути интеграции в НАТО и в процессе вступления Грузии в НАТО, еще больше усилить политическое измерение».



Парламентская ассамблея НАТО также призвала государства-члены осудить «незаконную и нелегитимную аннексию Крыма, дестабилизацию в Восточной Украине, оккупацию территорий Грузии и Украины со стороны России» и выразить «твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии и Украины, в рамках признанных на международном уровне их границ».



О сохранении политики открытых дверей НАТО в отношении Грузии говорил также в ходе своего выступления на сессии 28 мая президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.



Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО проходила 25-28 мая в Варшаве, в которой участвовали до 260 депутатов из стран членов НАТО и партнерских стран. ПА является парламентским измерением НАТО, которая связывает друг с другом граждан стран НАТО и Евроатлантического пространства.















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