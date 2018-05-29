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В Украине привлекли к ответственности 32 россиян - военных преступников


29.05.2018   21:00
В Украине привлекли к уголовной ответственности и приняли соответствующие судебные приговоры в отношении 32 граждан Российской Федерации, которые принимали участие в военных действиях против Украины на Донбассе.

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на международной конференции «Реформирование системы военной юстиции Украины: современное состояние и перспективы» в Харькове, передает «Укринформ».

«С начала работы военной прокуратуры по фиксации преступлений агрессии против Украины к уголовной ответственности, с судебными приговорами, привлечено непосредственно 32 гражданина РФ, которые воевали на стороне террористов или были непосредственно военными РФ», – сказал Матиос.

При этом он добавил, что военными прокурорами сообщено о подозрении в преступлениях против Украины ряду военных руководителей России.






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