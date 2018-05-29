|
|
В Украине привлекли к ответственности 32 россиян - военных преступников
29.05.2018 21:00
В Украине привлекли к уголовной ответственности и приняли соответствующие судебные приговоры в отношении 32 граждан Российской Федерации, которые принимали участие в военных действиях против Украины на Донбассе.
Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на международной конференции «Реформирование системы военной юстиции Украины: современное состояние и перспективы» в Харькове, передает «Укринформ».
«С начала работы военной прокуратуры по фиксации преступлений агрессии против Украины к уголовной ответственности, с судебными приговорами, привлечено непосредственно 32 гражданина РФ, которые воевали на стороне террористов или были непосредственно военными РФ», – сказал Матиос.
При этом он добавил, что военными прокурорами сообщено о подозрении в преступлениях против Украины ряду военных руководителей России.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна