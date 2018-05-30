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В Грузию прибудет начальник генерального штаба вооруженных сил Германии


30.05.2018   10:35
30-31 мая в Тбилиси приедет начальник генерального штаба вооруженных сил Германии, генерал Эберхард Цорн.

В посольстве Германии сообщили "Интерпрессньюс", что в рамках визита генерал встретится с начальником генерального штаба вооруженных сил Грузии, генерал-майором Владимиром Чачибая, и будет беседовать с ним об успешном сотрудничестве Грузии и вооруженных сил Германии, и продолжении совместного участия в миссии на севере Афганистана. Кроме того, генерал Цорн встретится с министром обороны Грузии Леваном Изория.

Генерал Цорн возложит венок к мемориалу на Площади Героев, а также посетит Центр совместных тренировок и оценки НАТО-Грузии в Крцаниси.







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