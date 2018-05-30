США перебросили в Европу группу дальних тяжелых бомбардировщиков В-1В

30.05.2018 22:19 ри дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США В-1В в среду после трансатлантического перелета приземлились на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании, сообщается на западных авиационных ресурсах.



По их сведениям, сроки пребывания бомбардировщиков В-1В в Англии, а также цели их переброски в Европу пока неизвестны. При этом, согласно авиационным источникам, ожидается, что вслед за ними на авиабазу Фэрфорд прибудут стратегические бомбардировщики В-52.



Перед перелетом в Англию эти дальние американские сверхзвуковые бомбардировщики с изменяемой стреловидностью крыла, вылетевшие с авиабазы Дайс (штат Техас), совершили посадку для дозаправки в Бангоре в штате Мэн на атлантическом побережье США.



Американские бомбардировщики приземлились в Англии в районе 12:30. При этом отмечается, что неблагоприятные погодные условия при полете над Атлантикой едва не вынудили их изменить курс.



Авиабаза Фэрфорд в графстве Глостершир Англии является передовым пунктом базирования для проведения операций на европейском театре военных действий для тяжелых бомбардировщиков ВВС США В-1В, стратегических бомбардировщиков В-52, способных нести ядерное оружие, а также стратегических высотных разведывательных самолетов U-2.















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