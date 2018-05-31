МВД не может установить факты превышения скорости - Госаудит

31.05.2018 15:53 Государственная служба аудита опубликовала отчет об эффективности правовой реакции на нарушения правил дорожного движения.



В центре внимания службы была запущенная в 2017 году программа «Безопасный город, безопасный регион, безопасная страна», которая предусматривала установку и задействование «умных» камер слежения и радаров.



Как следует из документа, МВД уже практически завершило монтаж оборудование, однако в силу определенных проблем, оно все еще незадействовано.



Ведомство обращает внимание на то, что значительная часть территории страны вообще не контролируется патрульной полицией - там нет фото и видеокамер, патрулирование практически не осуществляется, в некоторых случаях патруль работает, но для полноценного контроля не хватает сотрудников, у многих из них нет наплечных видеокамер и оборудования для распечатки штрафных квитанций.



По мнению Службы аудита, одной из самых серьезных проблем с точки зрения соблюдения правил дорожного движения, является превышение скорости.



«Количество радаров недостаточно, но и те, что есть, часто не используются из-за их технической неисправности. Иногда фото-видео съемка непригодна для использования – изображение некачественное, размытое, номера автомобилей-нарушителей не видны, неправильно указано время, невозможно идентифицировать водителя» - говорится в отчете Службы аудита.



Отдельной проблемой является система мониторинга действующих радаров - для полного контроля всей сети министерству внутренних дел не хватает кадров, соответственно, даже когда система сработала и зафиксировала нарушителя, информация об этом вполне может остаться невостребованной.



«Чем выше процент выявление фактов превышения скорости, тем меньше количество погибших в автоавариях. Например, в Голландии в 2015 году на 1000 жителей было выявлено 393 факта превышения скорости, тогда как в Грузии этот показатель составляет 30-40, а это очень мало. При этом количество смертей от аварий в Голландии составляет 31-33 на 1 млн. населения в год, тогда как в Грузии в 2017-м году – 139» - говорится в отчете.



Служба аудита считает, что указанные проблемы могут быть решены в случае своевременного монтажа оборудования, и оснащение сотрудников патрульной службы переносной аппаратурой для выявлений фактов превышения скорости.



«Целесообразно также создание сайта, на котором любой гражданин мог бы разместить фото и видеоизображения нарушения правил дорожного движения. Кроме того, следует ввести обязательство по установлению во всех автомобилях видеорегистраторов» - говорится в отчете Службы аудита.















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