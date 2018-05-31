Грузия ждет от Германии помощи в развитии армии

31.05.2018 16:31 Генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ генерал-лейтенант Эберхард Цорн в четверг обсудил в Тбилиси с министром обороны Грузии Леваном Изория вопросы сотрудничества двух стран в военной сфере.



Как заявил после переговоров Л.Изория, особое внимание на встрече было уделено готовности Германии в рамках "Существенного пакета мер НАТО-Грузия" помочь грузинским вооруженным силам в направлении развития "возможностей контрмобильности" сил противника.



"Это одно из приоритетных для нас направлений", - сказал Л.Изория, слова которого распространила пресс-служба Министерства обороны Грузии.



По его словам, в этом вопросе речь идет о конкретной практической и финансовой помощи со стороны Германии.



Министр сообщил, что на встрече с Э.Цорном было принято решение вместе посетить в ближайшее время Афганистан, где военнослужащие Грузии и Германии совместно несут службу в рамках миротворческой миссии.



Как сообщает пресс-служба, в рамках визита Э.Цорн также встретился начальником генерального штаба вооруженных сил Грузии генерал-майором Владимиром Чачибая.



В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах военного образования, кибербезопасности и радиационной, химической и биологической защиты.



По информации пресс-службы, генеральный инспектор бундесвера в рамках визита также посетит действующий в Грузии совместный с НАТО тренировочный и оценочный центр (JTEC).



Существенный пакет мер НАТО-Грузия - это пакет мер и инициатив, направленных на расширение возможностей Грузии путем предоставления ей конкретной поддержки, консультаций и содействия в области укрепления оборонного потенциала.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

